Aggressione con coltello e bastone alle Cascine, due arresti

Due uomini di 44 e 26 anni, peruviani, sono stati arrestati dai carabinieri in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare perchè ritenuti responsabili della "brutale" aggressione subita la notte del 9 ottobre scorso, nei pressi del chiosco di piazzale Vittorio Veneto alla Cascine a Firenze, da un loro connazionale 33enne, ferito con un coltello e un bastone: 50 i giorni di prognosi.

Il movente di quanto accaduto sarebbe da ricollegarsi, per gli inquirenti, a fatti di gelosia. Rapina, lesioni personali aggravate e porto di armi od oggetti atti ad offendere i reati contestati: prima di fuggire gli aggressori portarono via alla vittima un borsello contente uno smartphone e altri effetti personali.

Le indagini, svolte dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Firenze e della stazione di Santa Maria Novella e coordinate dalla Procura della Repubblica di Firenze, hanno portato all'individuazione dei due arrestati grazie alla visione dei filmati dell'aggressione, al racconto dei testimoni presenti e, soprattutto, si spiega dall'Arma, "attraverso una duratura e radicata attività di raccolta informativa" svolta dai militari



