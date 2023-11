Principio incendio in ospedale Firenze, si pensa a dolo

Principio di incendio stamani all'ospedale fiorentino di Ponte a Niccheri, nel comune di Bagno a Ripoli. Lo rende noto la Asl Toscana centro spiegando che le fiamme sono partite in un box metallico del Dea contenente rifiuti sanitari: "Ancora non chiare le cause" che le hanno provocate spiega sempre l'Azienda sanitaria che ha "avviato le pratiche per una denuncia contro ignoti data l'altezza anomala delle fiamme che fa pensare ad una matrice dolosa". L'allarme è partito intorno alle 9.40: il principio di rogo è stato spento prontamente dai tecnici dell'antincendio.

Secondo quanto spiegato dall'Asl, ad accorgersi delle fiamme gli operatori dell'elisoccorso che stavano lavorando nei locali tecnici posti nelle vicinanze del retro del Dea dell'ospedale.

Nell'aprire la porta di ingresso a un collega per farlo entrare, hanno visto le fiamme che fuoriuscivano dal contenitore metallico dei rifiuti. Il personale antincendio dell'elisoccorso è prontamente intervenuto domando le fiamme in poco tempo e avvisando il personale del pronto soccorso per attivare il percorso interno dell'ospedale.



