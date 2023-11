Maltempo: Toscana, nuova allerta arancione fino a mezzanotte

Ancora allerta meteo arancione️ in Toscana per rischio idrogeologico sulle zone dei bacini del Bisenzio, Ombrone Pistoiese, Valdarno Inferiore e Arno Costa fino alla mezzanotte di oggi venerdì 10 novembre. Lo annuncia sui social il presidente della Regione Eugenio Giani.

C'è allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali forti sul resto della Toscana.

Inoltre c'è rischio idraulico per l'area del Bisenzio e dell'Ombrone pistoiese fino a domani, sabato 11 novembre, alle ore 12. E ancora: c'è allerta gialla per mareggiate e vento sulla costa centrale e sulle isole dell'Arcipelago toscano fino a domani alle ore 12.

Il bollettino diffuso da Giani riporta che "tra il pomeriggio e la sera di oggi, venerdì, ci sono possibilità di temporali sparsi su tutta la regione, più probabili e frequenti sulle zone interne centro-settentrionali. Dalla tarda serata generale cessazione dei fenomeni". Sono "possibili massimi puntuali fino a 40-60 mm sulle aree più interne (Mugello, Casentino e Pratomagno) e fino a 20-40 mm sul resto della regione (valori probabilmente inferiori su costa e Arcipelago)".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA