Festa per 100 anni il Da Vinci di Firenze, liceo di Garin e Luzi

Incontri con nomi illustri della matematica e della fisica, come Chiara Valerio, Gabriele Veneziano e Mauro Savriè, e con il presidente emerito della Corte Costituzionale Ugo De Siervo. E poi murales, teatro, mostre, docufilm, osservazioni astronomiche, convegni storici e la conferenza-spettacolo basata su un adattamento di Stefano Massini e ispirata a documenti e testimonianze d'archivio. Le celebrazioni del centesimo compleanno del liceo Leonardo Da Vinci di Firenze, il primo liceo scientifico della Toscana e tra i primi in Italia fondato nel 1923, si snoderanno da novembre ad aprile del prossimo anno.

In un secolo sulle cattedre del Da Vinci si sono avvicendati docenti che hanno legato il loro nome alla cultura e alla storia del Novecento, tra cui Lanfranco Caretti, Giancarlo Oli, Eugenio Garin, Mario Luzi, Paolo Poli, Mario Gozzini e don Enzo Mazzi e migliaia di studenti si sono formati nella fusione tra discipline umanistiche e scientifiche restando solidamente ancora legati a quella esperienza. Ad inaugurare il programma l'incontro del 14 novembre con l'artista Francisco Bosoletti, autore del mural dedicato ai temi leonardeschi su una delle pareti esterne del Da Vinci in dialogo con il celebre mosaico di Fernando Farulli che campeggia sulla facciata dell'edificio che ospita l'istituto. A conclusione, il 22 aprile, la lectio magistralis di De Siervo.



