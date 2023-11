Museo Dante a Firenze, ricavato di due giorni agli alluvionati

Il Museo Casa di Dante di Firenze ha deciso di mettere a disposizione il ricavato delle visite del prossimo fine settimana - sabato 11 e domenica 12 novembre -, destinandolo ad aiuti per la popolazione colpita dall'alluvione del 2 novembre scorso in Toscana. Lo rende noto Cristina Manetti, presidente della Casa Museo, invitando a partecipare a una iniziativa che, "mentre consente di approfondire la conoscenza della vita e delle opere del Sommo Poeta, permette anche di dare un aiuto in prima persona".

"Una scelta di solidarietà che non è solo dettata dall'emergenza - spiega Manetti -, ma risponde anche alla vocazione di questa Casa Museo", un "luogo allo stesso tempo aperto e radicato nella comunità di cui fa parte. Senza dimenticare che la stessa opera di Dante pare assumere una particolare risonanza proprio nei momenti di maggiore difficoltà che siamo chiamati ad attraversare. E attraversare credo che sia il verbo giusto per chi ci ha rappresentato il cammino attraverso le 'selve oscure' del nostro mondo per farsi, come una volta ha ricordato lo stesso Pontefice, 'profeta di speranza'". Sabato e domenica il Museo Casa di Dante osserverà l'orario 10-18.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA