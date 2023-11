La Consob blocca in modo definitivo l'opa abusiva su Piaggio

La Consob ha bloccato definitivamente l'opa abusiva su Piaggio promossa nelle scorse settimane dalla JSC Handel Gruppe, trasformando così in definitivo il provvedimento di sospensione temporanea dell'offerta annunciato lo scorso 10 ottobre.

La cessazione permanente dell'opa è accompagnata dalla richiesta a Linkedin Ireland di rendere permanente la rimozione dalle pagine web attraverso le quali l'opa abusiva era stata promossa. Si tratta di pagine riconducibili a Pierluigi Di Cieri, i cui contenuti illeciti, in particolare un documento in formato pdf intitolato "Letter of Offer to Piaggio & Co", costituiscono un mezzo di promozione dell'attività abusiva.





