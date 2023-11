Rischio idrogeologico, allerta arancione in Toscana centro-nord

Nuova allerta arancione per rischio idrogeologico sulla Toscana centro-nord dalle 16 di domani giovedì 9 Novembre fino alle 14 di venerdì 10 e codice giallo, per rischio idrogeologico e temporali forti sul resto della regione dalle ore 16. In particolare rischio idraulico per l'area del Bisenzio e Ombrone pistoiese, quelle colpite dall'ondata di maltempo a partire dal 2 novembre scorso. Il bollettino della Protezione civile regionale è stato diffuso dal governatore Eugenio Giani che inviata a prestare "massima prudenza".

Domani, in particolare previste piogge nella seconda parte della giornata in estensione dalla costa verso l'interno. Dalla sera sono attesi anche temporali con cumulati medi intorno ai 20-30 mm sulle zone più occidentali e intorno ai 10-15 mm sull'interno. Cumulati massimi fino a 40-60 mm, sulle zone costiere e sulle province di Massa-Carrara, Lucca, Pisa, Pistoia e Prato, fino a 20-30 mm altrove. Venerdì ancora instabile con possibili rovesci sparsi. Nella giornata di domani, si spiega infine, verrà aggiornata l'allerta per venerdì 10.



