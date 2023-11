Stadio Franchi, ok al progetto esecutivo e partenza della gara

Il progetto esecutivo di Arup dello stadio Artemio Franchi, a Firenze, è stato approvato, quindi possono partire le procedure di gara per il restyling. E' quanto comunica Palazzo Vecchio. L'approvazione si riferisce all'importo di 151,3 milioni di euro: il Comune spiega che "qualora vengano ripristinati i finanziamenti complessivi previsti per lo stadio" e quindi i 55 milioni al momento 'congelati', "la ditta che si aggiudicherà l'appalto potrà proseguire nella realizzazione dell'opera senza la necessità di bandire ulteriori gare".

Intanto con i 151,3 milioni si prevede di realizzare tutti gli interventi di restauro, riparazione e rinforzo strutturale delle strutture esistenti sottoposte a vincolo, compresi la pensilina storica, la palazzina d'onore, la torre Maratona e le scale elicoidali; tutte le opere di realizzazione delle nuove gradinate per Curva Fiesole e Curva Ferrovia, incluse le fondazioni delle cosiddette quattro mega colonne a supporto della copertura; tutte le opere volte a realizzare i nuovi spazi destinati ad atleti e giornalisti radio-televisivi (interventi di ampliamento degli interrati dell'attuale tribuna coperta); tutti i nuovi servizi igienici in linea coi requisiti normativi; la riqualificazione di tutte le sedute di qualsiasi ordine e tipo, con eccezione di quelle sulla tribuna Maratona; la copertura dello stadio a partire dal lato curva Fiesole.

Il bando di gara è stato inviato oggi alla Gazzetta Ufficiale dell'Ue e nelle prossime ore alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Si prevede che dal 10 novembre i documenti di gara possano essere pubblici e accessibili a chi vorrà partecipare. La scadenza per la presentazione delle offerte è l'11 dicembre. L'aggiudicazione, si spiega ancora dal Comune, ci sarà entro il 31 dicembre. I lavori dovranno iniziare entro marzo 2024 ma il Comune "intende partire in anticipo rispetto alla scadenza" tanto che già a gennaio 2024 "sono previsti i lavori propedeutici all'appalto principale, a partire dalla Curva Ferrovia, con la demolizione delle strutture realizzate in occasione della coppa del mondo Italia '90".



