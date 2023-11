'Spiriti Guida', nuovo spettacolo Cristina Donà e Saverio Lanza

Due musicisti insieme sul palco per tracciare le rispettive geografie sonore e sentimentali, rendendo omaggio a voci e influenze che nel tempo li hanno ispirati ed emozionati. Si chiama 'Spiriti guida' il nuovo progetto live firmato Cristina Donà e Saverio Lanza: un itinerario evocativo dove le canzoni della Donà, scritte sovente a quattro mani con Lanza, lasciano affiorare i brani dei loro artisti di riferimento, dai primi ascolti giovanili fino ad oggi, in una rilettura che attinge da Lucio Battisti ai Bee Gees, da Claudio Monteverdi ai Beatles passando per Sinead O'Connor, Francesco De Gregori, Bjork, David Bowie e molti altri.

Debutto il 10 novembre alle 21 al Teatro di Fiesole (Firenze), a seguire in programma una tournée italiana per questo concerto - a cura di Toscana Produzione Musica in collaborazione con Ponderosa - capace di evocare mondi diversissimi, che intrecciati al filo rosso delle canzoni di Donà e Lanza danno vita a uno spettacolo vitale, poetico e profondo.



