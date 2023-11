A Palazzo Strozzi nel 2024 in mostra Kiefer e Frankenthaler

La Fondazione Palazzo Strozzi di Firenze dedica le due mostre del 2024 a Anselm Kiefer e Helen Frankenthaler, proseguendo "la linea di grandi progetti dedicati ad artisti internazionali di primo piano del panorama dell'arte moderna e contemporanea" come spiega il suo direttore generale Arturo Galansino.

Kiefer sarà protagonista, dal 22 marzo al 28 luglio, spiega Galansino, "con una grande mostra dal titolo 'Angeli caduti', creata per Palazzo Strozzi, che mostrerà "la perdurante e originale forza della sua riflessione e della sua produzione tra storia e presente, materiali e pensiero". Altro "rilevante appuntamento" è la celebrazione di Frankenthaler. "Realizzata in collaborazione con la Fondazione Helen Frankenthaler di New York, la mostra 'Dipingere senza regole' - in programma dal 27 settembre prossimo al 26 gennaio 2025 - permetterà di scoprire l'arte libera e non convenzionale di una artista che ha segnato la storia della pittura e la figura della donna nel mondo dell'arte". Completeranno la programmazione "progetti che coinvolgeranno gli spazi della Strozzina e del Cortile, in cui l'arte contemporanea si confermerà elemento di dialogo con l'architettura rinascimentale di Palazzo Strozzi".

Celebre per opere di forte impatto che attraverso pittura, scultura e installazione investigano i temi della memoria, del mito, della guerra e dell'esistenza, Kiefer presenterà un percorso tra opere storiche e nuove produzioni, in un dialogo originale con l'architettura del Rinascimento. Ogni produzione artistica di Kiefer esprime il rifiuto del limite, nella monumentalità e nella potenza della materialità, ma soprattutto nell'infinita ricchezza di risorse con le quali sonda le profondità della memoria e del passato. Insieme a un'ampia selezione di opere realizzate tra il 1953 e il 2002 provenienti dalla Frankenthaler Foundation e in prestito da musei internazionali e collezioni private, la mostra dedicata a Frankenthaler "permetterà di scoprire connessioni, influenze e amicizie dell'artista": le sue opere saranno a confronto" con suoi contemporanei come Anthony Caro, Morris Louis, Robert Motherwell, Kenneth Noland, Jackson Pollock, Mark Rothko, David Smith, Anne Truitt.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA