Todd Snyder è designer showcase di Pitti Uomo

Il designer americano Todd Snyder sarà il Designer Showcase di Pitti Immagine Uomo 105, in programma dal 9 al 12 gennaio 2024 a Firenze. Lo stilista, definito dagli addetti ai lavori come uno dei menswear designer statunitensi più influenti della sua generazione, presenterà il 9 gennaio alla Stazione Leopolda la nuova collezione con una sfilata nel proprio stile distintivo. "Per quanto sia orgoglioso di essere un designer americano - ha detto il designer -, lo stile italiano per me è una fonte inesauribile di ispirazione, e con la mia azienda continuiamo a collaborare con tante leggendarie realtà tessili italiane". Basato a New York, il brand è stato fondato nel 2011 e conta oggi 14 negozi negli Usa.

"Questo progetto è anche il riconoscimento di Pitti a una lunga e brillante carriera - ha detto l'Ad di Pitti Raffaello Napoleone - caratterizzata dalla capacità di rinnovarsi costantemente in sintonia con lo spirito del tempo, restando fedele a un'idea di eleganza moderna saldata ai valori della sostenibilità".



