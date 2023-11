Il Frosinone ha battuto l'Empoli 2-1 in posticipo dell'11/a giornata di serie A, tornando al successo dopo due ko. I giallazzurri sono andati in vantaggio al 13' della ripresa con Cuni e raddoppiato al 30' con Ibrahimovic. Nel finale, al 42', Caputo ha accorciato le distanze per l'Empoli, troppo tardi per evitare la seconda sconfitta consecutiva. I toscani restano penultimi con 7 punti, il Frosinone è undicesimo con 15.



