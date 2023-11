Accertamenti Digos su simboli antisemiti trovati nel Senese

Una stella di David equiparata a una svastica nazista è comparsa in due diverse zone del Senese, a Taverne d'Arbia, al Ruffolo e a Poggibonsi sul muro dello svincolo sud della Firenze-Siena. Nei primi due casi le scritte sono state parzialmente coperte con un intervento dei tecnici comunali.

Sullo sfregio alla memoria della Shoah indagano gli agenti della Digos, coadiuvati dalla polizia municipale. In esame i filmati delle telecamere di videosorveglianza per risalire ai colpevoli. Da una ricostruzione i simboli sarebbero stati fatti nella notte, tra sabato e domenica, e segnalati alle forze dell'ordine da alcuni passanti.

Proprio oggi a Siena ricorre l'80/o anniversario della deportazione degli ebrei nei campi di concentramento nel 1943.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA