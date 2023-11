A Hong Kong apre mostra su Tiziano e Rinascimento veneziano

Le Gallerie degli Uffizi portano Tiziano e il Rinascimento Veneziano a Hong Kong. Da oggi al 28 febbraio 2024 l'Hong Kong Museum of Art (Hkmoa) propone la mostra intitolata 'Tiziano e il Rinascimento Veneziano dagli Uffizi' con 50 opere di Tiziano e di artisti veneziani dello stesso periodo, come Giorgione, Tintoretto, Paolo Veronese provenienti da Firenze.

Tra le opere esposte ci sono Flora di Tiziano, Venere e Amore con un cane e una pernice, Ritratto di Tommaso Mosti e Madonna della Misericordia, Il Mosè provato dal fuoco di Giorgione, Venere, Amore e Vulcano di Tintoretto e il Battesimo di Cristo di Veronese. Questa mostra, spiega una nota delle Gallerie degli Uffizi, è la seconda collaborazione tra il museo di Hong Kong e quello fiorentino nell'ambito del protocollo d'intesa firmato nel 2019. A corredo della mostra, l'Hkmoa ha invitato gli artisti locali Leung Chi Wo e Chan Kwan-lok a trarre ispirazione dalla scuola di pittura veneziana per creare le loro opere. Per il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt "la mostra ci ha dato l'occasione di restaurare una decina di opere dai depositi degli Uffizi che finora non erano in condizioni di essere esposte. Adesso risplendono finalmente nei loro colori originali ed è anzi potuto osservare che la loro qualità era più alta di quanto si pensasse, al punto che nel caso del Baccanale, opera finora ritenuta copia seicentesca, è emerso che sia stata dipinta sotto gli occhi, e forse con qualche pennellata, di Tiziano stesso, nella sua bottega. Con questi ritrovamenti - conclude - si conferma dunque la virtuosità del principio di generare denaro per sostenere i restauri con i proventi delle mostre, dando al contempo occasioni per nuove ricerche grazie alle esposizioni all'estero".



