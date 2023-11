Gucci lancia Ancora notte, 12 abiti da sera

A poche settimane dalla sfilata della collezione Gucci Ancora, la prima firmata da Sabato De Sarno e presentata a settembre durante la settimana della moda di Milano, la maison fiorentina lancia la collezione Ancora Notte, una selezione di 12 abiti da sera decorati con ricami preziosi nati da uno studio sull'archivio e in particolare su una selezione di borse minaudiere risalenti agli anni Cinquanta.

Tornano anche i micro shorts, già una grande tendenza dell'estate 2024, pensati per rendere contemporanei gli abiti in crepe fluida, omaggio agli anni Novanta. In collezione ci sono anche abiti dalle silhouette morbide con pizzo e frange perlinate e modelli in cady con lo scollo a camicia infiocchettata.

La collezione è stata presentata in occasione del Lacma Art+ Film Gala 2023, indossata da supermodelle quali Mariacarla Boscono e Vittoria Ceretti.



