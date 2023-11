Fiorentina: Italiano, cercheremo di far felici i nostri tifosi

'Sappiamo quanto sia importante questa partita, cercheremo di vincerla per conquistare punti importanti e far felici nostri tifosi''. Lo ha detto Vincenzo Italiano aspettando la sfida con la Juventus in programma domani sera (nonostante la situazione di criticità ed emergenza in Toscana per il maltempo) in un Franchi tutto esaurito.' 'E' una gara difficile contro un avversario molto forte - ha aggiunto il tecnico viola parlando solo ai canali del club - ma ci deve anche dare la forza di reagire alle ultime due sconfitte e tornare a correre in campionato''.

Sono 25 i convocati, assenti gli infortunati Castrovilli, Dodò, Kayode e in extremis Pierozzi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA