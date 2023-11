Festival dei Popoli, Miniero racconta la tragedia del Melarancio

Il racconto della tragedia avvenuta nella galleria del Melarancio vicino Firenze, accaduta quaranta anni fa, il 26 aprile 1983, quando persero la vita 13 studenti della scuola media Nicolardi del Vomero a Napoli, rivive nel documentario Dalla parte sbagliata di Luca Miniero, prodotto da Viola Film e Luca Miniero, nel concorso italiano al 64° Festival dei Popoli di Firenze il 5 novembre.

Il racconto di uno dei più gravi incidenti stradali avvenuti in Italia diventa così un documentario a distanza di quarant'anni, quando la classe del 1983 della scuola media Nicolardi di Napoli si riunisce per un pranzo. Ma non è una rimpatriata come tutte le altre, perché dopo l'iniziale curiosità del ritrovarsi inizia lentamente a riemergere la tragedia. I protagonisti, infatti, sono i superstiti di uno dei più terribili incidenti stradali della storia italiana, che coinvolse l'autobus su cui stavano viaggiando per una gita scolastica, e un tir per trasporti eccezionali. Nell'impatto persero la vita undici bambini di tredici anni, quelli seduti nella parte sinistra del bus, fatalmente la parte sbagliata.

L'evento segnò profondamente non solo una generazione, ma anche la città di Napoli, che allo stadio Collana ospitò le trentamila persone accorse per rendere omaggio alle vittime.

Il documentario racconta l'inedito punto di vista dei sopravvissuti e il senso di colpa di una vita che anche per loro, da quel momento, è stata dalla parte sbagliata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA