Ruote nella Storia di Aci tra le meraviglie di Pisa

Ruote nella Storia torna in Toscana, a Pisa, il prossimo 5 novembre. La manifestazione, ideata da ACI Storico grazie al supporto di Automobile Club d'Italia, attraverserà alcuni scenari offerti dalla città toscana.

Fondamentale per la resa dell'evento la collaborazione dell'Automobile Club di Pisa, presieduto da Leonardo Acquaviva e il diretto da Francesco Bianchi, che ha ringraziato il Comune di Pisa per la concessione del patrocinio, e l'accoglienza.

Attese oltre 30 vetture d'epoca che stazioneranno nel centro di Pisa dal primo mattino sul Ponte di Mezzo, conosciuto anche come Ponte Vecchio, che si trova sull'Arno e divide la città a metà.

Il ponte collega piazza Garibaldi, nella parte di Tramontana, a piazza XX Settembre, a Mezzogiorno, dove si trovano il Palazzo Pretorio, Il Municipio e le logge di Banchi.

Le vetture storiche sosteranno di fronte a Palazzo Gambacorti, edificio storico di Pisa, sede dell'amministrazione comunale e dei più famosi palazzi sui lungarni di Pisa.

Successivamente le auto d'epoca moveranno in direzione di piazza dei Miracoli sotto la storica torre pendente. Previste, nel corso della giornata, anche visite guidate al Museo delle Navi Antiche che conserva reperti archeologici molto datati. Infine, la carovana farà ritorno presso la sede dell'AC Pisa dove si concluderà la manifestazione.

Per l'evento del prossimo 5 novembre si registra la presenza tra gli iscritti di vetture come una Buick D 44 del 1916, una Fiat 501S Torpedo Sport del 1926 e una Fiat 1100 cabriolet Stabilimenti Farina del 1948.



