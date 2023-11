Prisco, 150 persone in salvo solo nell'area di Prato

"Nelle ultime ore sono oltre 150 le persone tratte in salvo nella sola area intorno a Prato": lo sottolinea il sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco parlando del maltempo che ha investito la Toscana. Dove - spiega in una nota - sono impegnati 554 vigili del fuoco con quattro elicotteri.

"Sono vicino alle popolazioni coinvolte, in particolare in Toscana, dove si sono visti gli effetti più devastanti delle incessanti piogge delle scorse ore" ha affermato ancora Prisco.

Il quale ringrazia i soccorritori "che su tutto il territorio nazionale stanno intervenendo senza risparmio".



