Percy Jackson, dopo libri bestseller e film ora la serie

Sono oltre 180 milioni le copie vendute nel mondo finora dai sei romanzi fantasy young adult (il settimo arriverà nel 2024) con protagonisti semidei adolescenti nel pieno di battaglie mitologiche nel mondo di oggi, della serie Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo firmata da Rick Riordan, pubblicata in Italia da Mondadori. Un bacino enorme di lettori conquistato fin dal primo romanzo del 2005, sul quale ha puntato presto l'obiettivo anche il cinema, con due adattamenti per il grande schermo e sul quale ora si torna con una serie su Disney+, Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo, creata dallo stesso Rick Riordan insieme a Jon Steinberg. Una trasposizione in arrivo su Disney+ con i primi due episodi il 20 dicembre (seguiti da nuovi episodi ogni settimana) alla quale è stato dedicato un panel al Lucca Comics & Games con in collegamento Jon Steinberg e il coproduttore esecutivo Dan Shotz, Nella storia, il figlio adolescente di Poseidone, Percy Jackson (che al cinema aveva il volto di Logan Lerman), qui interpretato dal 14enne Walker Scobell, fuggendo da mostri e ingannando gli dèi, deve viaggiare attraverso l'America per restituire il fulmine del dio Zeus e impedire una guerra. Dopo aver perso sua madre, Percy trova rifugio al Campo Mezzosangue, un santuario per i figli dei semidei. Una volta scoperto di essere anch'egli un semidio, deve dimostrare il suo valore e affrontare le sue origini fronteggiando le insidie alla ricerca degli avversari nell'oltretomba. Riordan in realtà dopo i rapporti conflittuali avuti con i produttori dei due film, usciti nel 2010 e 2013, aveva archiviato il dialogo con Hollywood, ma quando ha iniziato a prendere forma il nuovo progetto, ha deciso di cogliere la nuova opportunità: "La mia sensazione è sempre stata che la televisione fosse il formato migliore per 'Percy' - ha spiegato a Variety - perché ci consente una tela più grande per raccontare una parte più estesa della storia" e "per essere più fedeli al materiale originale, che è ciò che i fan dei libri vorrebbero davvero vedere".



