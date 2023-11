Maltempo,principio di incendio in cabina energia, utenze al buio

L'ondata di maltempo di questo pomeriggio ha causato un principio di incendio in una cabina dell'energia a Vinci (Firenze), lasciando alcune frazioni senza corrente elettrica. Il blackout, avvenuto intorno alle ore 16, ha riguardato le frazioni di Salvino, Santa Lucia, Faltognano e Anchiano ed erano un centinaio le utenze rimaste senza energia.

Al momento, invece, il numero è sceso a poche unità.

La forte perturbazione ha causato un danneggiamento al quadro di bassa tensione di una cabina secondaria di trasformazione tra le località Santa Lucia e Anchiano, con relativo surriscaldamento e fumo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Empoli, oltre ai tecnici di E-Distribuzione che hanno isolato il tratto di rete interessato e ripristinato il servizio per le altre utenze da linee di riserva. I tecnici sono al lavoro per sostituire le componenti danneggiate.

Interventi dei vigili del fuoco anche in altri comuni del Fiorentino per i danni dovuti al maltempo. Il personale del distaccamento di Calenzano (Firenze) è intervenuto alle 17:30 nel comune di Sesto Fiorentino (Firenze) in viale Niccolò Machiavelli, per un incidente stradale: un'autovettura si è ribaltata sulla sede stradale con una persona rimasta bloccata all'interno dell'abitacolo. A Empoli (Firenze) i pompieri sono intervenuti per l'allagamento di un'abitazione in via Carlo Pisacane.



