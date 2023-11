Maltempo, in Toscana prosegue l'allerta arancione

In Toscana prosegue l'allerta meteo arancione. La perturbazione in transito in queste ore sul centro-nord Italia interesserà infatti anche la Toscana tra la serata di oggi, giovedì 2, e le prime ore del mattino di domani, venerdì 3 novembre. Per questo la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso l'allerta meteo arancione per rischio idraulico del reticolo principale dalle 15 di oggi fino alle 18 di domani per l'area nord-occidentale; per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore dalle 15 di oggi alle 6 di domani sempre per la stessa zona. Altro codice arancione per mareggiate, dalla mezzanotte fino alle 18 di domani, riguarda la costa centro-settentrionale e le isole, e per vento, dalle 21 di oggi fino alle 15 di domani, sempre per costa centro-settentrionale, isole e zone nord orientali.

La Sala operativa ha poi emesso una serie di codici gialli per rischio idraulico, idrogeologico, temporali forti, vento e mareggiate che interesseranno tutta la regione tra la giornata di oggi e quella di domani.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA