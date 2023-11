Maltempo: albero cade a Firenze, nessun ferito ma caos traffico

Intervento dei vigili del fuoco a Firenze, in viale Giannotti, per la caduta sulla strada di una pianta ad alto fusto che ha bloccato la circolazione nei pressi di un cinema e di una piazza. Non risultano persone colpite. Sul posto una squadra lavora alla rimozione dell'albero. La polizia locale sta gestendo il traffico che subisce forti ripercussioni.

Viale Giannotti è un'arteria importante che collega i quartieri di Firenze Sud con il centro e lo svincolo autostradale dell'A1.



