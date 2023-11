Maltempo: alberi caduti e allagamenti nel Pisano

Piogge abbondanti e forti raffiche di vento stanno creando situazioni di disagio nel Pisano. A Chianni i vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere un albero caduto sulla sede stradale, mentre a Palaia è stato necessario metterne in sicurezza un altro reso pericolante dalle raffiche.

A Volterra, nella frazione di Roncolla, invece il forte vento ha scoperchiato un tetto, infine i pompieri sono intervenuti per risolvere alcuni allagamenti a Pisa e a San Miniato.

La pioggia continua a cadere abbondante soprattutto nelle zone più interne della provincia pisana, mentre è stata diramata l'allerta arancione per vento forte e mareggiate nel Comune di Pisa fino alle mezzanotte di domani e per pioggia fino alle 8.





