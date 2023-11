La folle notte di De Luigi in 'Amazing' con Mengoni e Raffaele

Ricevere un premio alla carriera in un lussuoso hotel è il punto di partenza per Amazing - Fabio De Luigi, Il nuovo "One Prank Show" comedy italiano, al debutto il 3 novembre su Prime Video, con protagonista l'attore, che in una notte, scoprirà, insieme agli spettatori, che il premio è un espediente per un viaggio comico e onirico tra amici e sorprese, fino al palco e alla statuetta. Lo show, di cui sono state presentate a Lucca Comics & Games delle clip in anteprima in un incontro del protagonista con il pubblico, ha fra le tante guest star che arricchiscono l'avventurosa notte (anche al buio) di De Luigi, Virginia Raffaele, Marco Mengoni, Elio, Diego Abatantuono, la Gialappa's Band, Federico fashion Style, Carlo Cracco, Marco Mengoni.

All'incontro sold out al Cinema Astra, De Luigi è stato accolto da spettatori che lo hanno sorpreso indossando maschere che ritraevano il suo volto. Tra gag, sketch e risate, l'attore ha raccontato la realizzazione del format. Amazing "è un one man show destrutturato - ha spiegato De Luigi a NoiTv Lucca -, dove succedono tante cose sorprendenti, anche per chi dovrebbe essere il man dello show, cioè per me".

Presenti in sala anche i cosplayer dei suoi personaggi più celebri; a tre di loro sono stati assegnati i premi come: miglior Olmo, miglior Iginio Massari e infine è stato premiato anche il miglior Fabio, così come avviene nello show. Amazing - Fabio De Luigi, prodotto da Freemantle Italia, è diretto da Alessio Muzi e scritto da Giovanni Todescan, con De Luigi, Ugo Ripamonti, Paolo Cananzi, Leonardo Parata, Marco Curti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA