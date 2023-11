Fiorentina: Allarme rientrato per Parisi

La Fiorentina prosegue la preparazione per l'attesa sfida con la Juventus in programma domenica sera in un Franchi che si annuncia tutto esaurito, oltre 35.000 spettatori, ma viste le richieste potrebbero arrivare a 40.000.

Fatta eccezione per gli infortunati di lungo corso Castrovilli e Dodò, entrambi reduci da interventi al ginocchio, e per il giovane Kayode ancora in forte dubbio dopo la distorsione alla caviglia rimediata una settimana fa in Conference League, Vincenzo Italiano ha il gruppo a disposizione, compreso Parisi che sembra aver smaltito la botta al piede subita ieri in allenamento.



