Covid, Toscana 1.469 nuovi casi e 8 morti in una settimana

Negli ultimi sette giorni si sono registrati in Toscana 1.469 nuovi casi di Covid e otto decessi di cui due nell'area di Pistoia e uno in quelle di Firenze, Prato, Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno.

Dall'inizio dell'epidemia i contagi nella regione sono 1.629.357 totali e 12.130 i deceduti. I guariti crescono dello 0,1% - 1.975 persone con tampone negativo nella settimana - e raggiungono quota 1.614.122 (99,1% dei casi totali). A oggi sono 3.105 i positivi attuali tra cui sono ricoverate in ospedale 271 persone (-6 persone il saldo tra ricoveri e dimissioni rispetto alla settimana precedente), di cui 9 (+1 persona il saldo tra ingressi e uscite) in terapia intensiva. Gli altri 2.834 positivi (-508 persone sulla settimana precedente) sono in isolamento a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi.

A livello provinciale Firenze registra 448 casi in più rispetto alla settimana precedente, Prato 87, Pistoia 148, Massa Carrara 77, Lucca 131, Pisa 159, Livorno 134, Arezzo 142, Siena 85, e Grosseto 53.



