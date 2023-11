Berlinguer, i figli accolgono salma alla camera ardente a Siena

Sono stati i figli Aldo e Iole, insieme al rettore dell'Università di Siena Roberto Di Pietra, ad accogliere stamani la salma di Luigi Berlinguer nella camera ardente allestita nell'aula magna storica del rettorato in Banchi di Sotto.

L'arrivo del feretro del giurista, docente universitario, che fu anche rettore dell'ateneo senese ed ebbe carriera politica da parlamentare e da ministro, è stato salutato da un rispettoso silenzio dei presenti. Tra loro, commossi, ci sono amici, parenti e vecchi compagni di partito. Sopra la bara di Berlinguer è stata posta la toga da docente dell'ateneo, nera con una livrea blu, colori simbolo della facoltà di Giurisprudenza.

"Non sta a me ricordare le tante cose che ha vissuto mio padre. Posso solo dire che stiamo stati sommersi da messaggi provenienti da tutti i mondi che lui ha attraversato. E noi ci siamo resi conto di quanti siano stati questi stessi mondi, dall'Università alla politica fino alle istituzioni nazionali e comunitarie". Lo ha detto Aldo Berlinguer, figlio di Luigi, parlando con i giornalisti alla camera ardente allestita al rettorato dell'Università di Siena. "Abbiamo pensato di portare mio padre qui perché questo posto lo percepiva come casa e ci lavorato per molti anni. Purtroppo da inizio agosto per lui è partito un triste viaggio - ha aggiunto il figlio -. Però voleva tornare e concludere qui la sua esperienza, nell'affetto di ognuno, compresa l'Università".



