Maltempo: domani allerta arancione Toscana nord ovest

Ancora allerta arancione per il meteo in Toscana. E' stata emessa dalla sala regionale per la Toscana settentrionale "per rischio idrogeologico e idraulico" e scatta dalle ore 15 di domani giovedì 2 novembre. Lo scrive sui social il presidente della Regione, Eugenio Giani. Sempre Giani evidenzia anche l'allerta gialla "per temporali forti e vento forte" su tutta la Toscana. Dal pomeriggio, riporta, "possibili temporali, anche di forte intensità, inizialmente sul nord-ovest con 40-60 mm/h, in trasferimento alle altre zone della regione in serata, previste raffiche superiori a 100km/h sull'Appennino, 80-100km/h sulla costa". Inoltre c'è "rischio mareggiate su tutta la costa e l'Arcipelago".

"Faccio appello alla massima attenzione e prudenza - scrive ancora Giani -, sono possibili nubifragi a causa della forte intensità della perturbazione!".



