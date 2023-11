A Lucca Comics i fumetti targati 24 Ore Cultura

24 Ore Cultura partecipa per la prima volta a Lucca Comics - in programma dal 1 al 5 novembre -, per presentare la nuova linea dedicata alla graphic novel e al fumetto. Tra gli autori del catalogo Maicol & Mirco, Vanna Vinci e Massimo Giacon, protagonisti di firmacopie e di un evento speciale sabato 4 novembre alle 18.30 all'Auditorium San Girolamo.

La nuova linea di fumetti targata 24 Ore Cultura è nata per raccontare temi legati all'attualità, all'arte, alla cultura, ai viaggi e al cibo. Tra i titoli già pubblicati la graphic novel Roberto Bolle di Francesco Cattani, ispirata alla vita dell'étoile; Ettore Sottsass e il mistero degli oggetti di Massimo Giacon, per conoscere uno dei più grandi geni italiani dell'architettura e del design; il bestseller Frida di Vanna Vinci, che racconta la pittrice messicana; Coccodrilli squisiti di Hurricane, opera interattiva surrealista. I volumi della nuova linea sono suddivisi in quattro collane: Grandi Artisti, Visionaria, Guide a fumetti 24 Ore a…, Contemporanea. Alcune delle prossime uscite di novembre: Natura Morta. Una domanda a Giorgio Morandi di Maicol & Mirco; William Morris di Pia Valentinis e Giancarlo Ascari; Just Mom di Alice Socal, incentrato sulle avventure di una mamma contemporanea; Francisco Goya di Otto Gabos.



