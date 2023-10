Vento abbatte pianta su un'auto, 2 donne illese a Viareggio

Il maltempo sulla Toscana crea disagi e impegna la protezione civile. A causa dei forti venti provenienti dai quadranti occidentali - che all'isola di Gorgona hanno dato raffiche oltre i 100 km/h - la Protezione civile e la Polizia Municipale di Livorno hanno chiuso al transito un tratto del viale Italia, sul lungomare, maggiormente esposto a mareggiate e detriti di origine marina. E' il tratto che va dalla Baracchina Bianca in piazza S. Jacopo in Acquaviva fino all'intersezione con via Forte dei Cavalleggeri dove c'è la Terrazza Mascagni. Sul posto sono all'opera squadre di volontari della Protezione civile e i mezzi per la rimozione dei detriti portati dal mare in tempesta. Il Comune ricorda che l'avviso di criticità in codice giallo per vento e mareggiate emanato ieri dalla Protezione civile regionale resta in vigore fino alle ore 20 di oggi.

Tragedia sfiorata a Viareggio (Lucca) dove per il maltempo stamani una pianta è caduta su un'auto in transito, con a bordo due donne vicino alla pineta di Ponente. L'auto, una utilitaria, è andata distrutta.

Le due donne, di Lido di Camaiore sono rimaste salve e molto spaventate. L'episodio c'è stato in via Fratti, vicino alla pineta di Ponente. La caduta di alberi e rami è un rischio alto tanto che il sindaco Del Ghingaro su Fb ha scritto della "presenza di persone in pineta nonostante l'ordinanza di divieto. Il forte vento che sta soffiando sul territorio può causare la caduta di alberi o di grossi rami, per questo è interdetto il passaggio. Invitiamo tutti a rispettare l'ordinanza e usare la massima attenzione per ragioni di sicurezza". A Viareggio il canale Burlamacca che scorre in città è ai limiti degli argini, altri alberi sono caduti e vari allagamenti.

Il maltempo ha fatto danni anche nel resto della Versilia. A Torre del Lago Puccini (Lucca) ci sono una quindicina di tetti scoperchiati dal vento forte di lunedì sera, più un albero caduto, vetrine danneggiate, allagamenti. Nessuno comunque è rimasto ferito. Vigili del Fuoco, polizia municipale, Sea, Protezione Civile e volontari hanno lavorato la notte per liberare le strade e mettere in sicurezza gli edifici. Sempre a Torre del Lago sono stati chiusi una strada, via Garibaldi, e un sottopasso.

A Pietrasanta è stato chiuso un tratto di viale Apua per il crollo di un tiglio all'altezza dei Macelli. Alberi caduti nell'entroterra di Camaiore. A Massa un'auto, con nessuna persona a bordo, è stata colpita lunedì sera da un fulmine, prendendo subito fuoco. L'incendio è stato domato nel giro di poco tempo. Nessuna persona stava transitando a piedi nelle vicinanze nel momento dello scarico del fulmine. Un altro incendio, probabilmente sempre a causa di un fulmine caduto nelle vicinanze, è avvenuto in un'abitazione di Massa; anche in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno poi scortato l'inquilino fuori dalla casa. A causa del forte vento ci sono state anche situazioni diffuse di tegole staccate dal tetto, pannelli solari divelti e alberi caduti, alcuni solo parzialmente. Ci sono stati anche qualche smottamento e frane. Il Comune di Bagnone (Massa Carrara) ha chiuso per una frana una strada che porta alle abitazioni in località Biglio.

