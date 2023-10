Maltempo, pino cade su azienda a Scandicci, nessun ferito

Un pino è caduto su un'azienda in via del Piscetto a Scandicci (Firenze): sul posto, per la rimozione, sono intervenuti i vigili del fuoco. Secondo quanto si apprende nessuna persona sarebbe rimasta coinvolta.

Diversi gli interventi dei pompieri del comando di Firenze per la messa in sicurezza a seguito delle avverse condizioni metereologiche: al momento 30 sono le chiamate in attesa di essere evase.

Pianta giù anche a Colle Val d'Elsa (Siena) dove un grosso cedro del Libano di un giardino privato è caduto su via Volterrana questa mattina intorno alle ore 11. La pianta è stata sradicata dal forte vento ed ha invaso entrambe le carteggiate.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA