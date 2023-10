Maltempo: cadute alberi, Pietrasanta chiude il viale Apua

A causa del maltempo Pietrasanta (Lucca) chiude al transito viale Apua, la lunga arteria che collega la cittadina sulla collina alla spiaggia. Il divieto resta fino al passaggio della perturbazione in corso sul nord ovest della Toscana e che, stando alle ultime indicazioni ricevute, non si esaurirà prima di venerdì. Il tratto fra la statale Aurelia e via Unità d'Italia resterà chiuso al transito veicolare, ciclabile e pedonale. Lo ha deciso l'amministrazione comunale dopo l'ondata di maltempo che, fra la serata di ieri (lunedì) e la mattinata odierna (martedì), ha provocato la caduta di due tigli, il distacco di una grossa branca da un altro albero e di varie ramaglie da altri esemplari. Preoccupa il deciso rinforzo del vento. "Questa mattina i tecnici comunali hanno potuto verificare le condizioni del viale con maggiore chiarezza - riferiscono gli assessori a protezione civile e lavori pubblici, Tatiana Gliori e Matteo Marcucci - alle 13 sono stati tre gli abbattimenti effettuati e altrettante le potature eseguite sulle branche di altri esemplari arborei. Le ditte incaricate sono al lavoro già da ieri sera e proseguiranno in via straordinaria mercoledì, anche alla Versiliana, per rimuovere tronchi e rami ed effettuare potature. Viale Apua, al momento è un'area di cantiere e non ci sono le condizioni di sicurezza per riaprirlo al transito di automobili, bici e pedoni". Ai residenti è raccomandata massima prudenza: "In questi giorni -aggiungono gli assessori - evitiamo passeggiate nelle aree boscate".



