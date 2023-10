Lavoro, in 1.000 a corteo Cgil per vertenze Piana fiorentina

Un migliaio di manifestanti ha sfilato oggi per le strade di Sesto Fiorentino (Firenze) per la manifestazione indetta dalla Cgil di Firenze "contro i licenziamenti, la precarietà, lo sfruttamento" nella Piana fiorentina. L'iniziativa ha preso il via dal Cartonificio Fiorentino, di cui recentemente la proprietà Pro-Gest ha annunciato la prossima chiusura, e si è conclusa in piazza Vittorio Veneto, dove hanno preso la parola delegati, delegate, lavoratori e lavoratrici delle aziende della Piana come Electro System, ex-Gkn, appalti Mondo Convenienza.

"Abbiamo chiamato a raccolta tutte le realtà del lavoro della Piana per denunciare alcuni scricchiolii che parlano di una possibile deindustrializzazione, è una cosa che non ci possiamo permettere", ha affermato Bernardo Marasco, segretario generale della Cgil di Firenze.

"Se perdiamo l'industria - ha aggiunto -, e la Piana è il cuore fondamentale del tessuto industriale del nostro territorio, noi perdiamo la capacità di avere un lavoro di qualità, che redistribuisce salari, e ci rassegniamo a un lavoro povero che non può essere il futuro che ci aspetta".



