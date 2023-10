Crolla porzione tetto edificio a Pisa, evacuate due famiglie

Un dissesto statico ha provocato, ieri sera, il crollo parziale del tetto di un edificio del centro di Pisa e due famiglie sono state evacuate perché le loro abitazioni sono risultate inagibili. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'immobile.

A causa del maltempo e soprattutto delle forti raffiche di vento disagi si sono verificati in mattinata a Marina di Pisa, con l'acqua del mare spinta sulla strada insieme ai detriti delle spiagge di ghiaia prospicienti il litorale.

Complessivamente da ieri sera i vigili del fuoco nel Pisano hanno effettuato circa 40 interventi per rimuovere alberi e rami pericolanti, fronteggiare piccoli allagamenti e coperture danneggiate dal vento.



