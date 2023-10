Nuova spaccata con tombino a Firenze, ladri via con 5 euro

Nuova spaccata con un tombino ieri mattina a Firenze in via dei Cerchi dove ignoti avevano sfondato la vetrina di un negozio di calzature. Gli agenti intervenuti hanno trovato il tombino fuori posto sul marciapiede. Al momento, a fronte degli ingenti danni subiti dal titolare, sembrerebbe che il bottino del colpo si aggiri intorno ai 5 euro in monete prese dalla cassa del locale, completamente rovistato dai malviventi.

La notte scorsa, intorno alle 3:45, la polizia è poi intervenuta in via dei Pecori per un tentato furto a un locale.

I poliziotti hanno accertato che ignoti avevano tentato di forzare la porta d'ingresso del locale, facendo però perdere le proprie tracce. Il sistema di antifurto e il quasi contestuale arrivo della pattuglia avevano infatti messo in fuga i malintenzionati costretti ad abbandonare, oltre ai loro propositi, anche diversi strumenti da scasso rinvenuti per terra e altri lasciati addirittura nel punto di forzatura dell'accesso. La polizia sta visionando le immagini della videosorveglianza cittadina per individuare i responsabili.





