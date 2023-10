Maltempo, muro di contenimento crolla su strada in Val di Lima

Le piogge che si sono abbattute la scorsa notte in Val di Lima hanno provocato diversi smottamenti, in particolare nel paese di Montefegatesi a Bagni di Lucca (Lucca) dove è crollato un muro di contenimento in pietra di una scarpata. Si tratta di un contrafforte alto tre metri a ridosso di alcune abitazioni.

La frana, estesa per oltre sette metri, è stata provocata dalle infiltrazioni dovute ai violenti nubifragi degli ultimi giorni sul territorio. In questo periodo comunque Montefegatesi non è molto popolato e non si registrano feriti anche se i detriti e le pietre sono finiti in strada e tra le case, rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA