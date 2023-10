Fiamme in un garage nel Pisano, evacuata una famiglia

E' stato necessario nel pomeriggio evacuare precauzionalmente una famiglia che abita in un appartamento confinante con un garage all'interno del quale era custodita una bombala di Gpl e andato a fuoco a Villa Campanile, frazione del comune di Castelfranco di Sotto, nel Pisano, al confine con il territorio di Altopascio (Lucca).

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le persone prima di estinguere le fiamme. Sul posto sono intervenuti anche il personale del 118 e i carabinieri, ma non ci sono stati feriti.

Le operazioni di spegnimento sono state condotte mentre le forze dell'ordine garantivano una cornice di sicurezza in tutta la strada.



