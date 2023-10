Due gattini incastrati in motore di un'auto per 200 km,salvati

Due cuccioli di gatto, di circa un mese e mezzo, rimasti incastrati nel vano motore di un'auto in zona Paperino a Prato, sono stati salvati dai volontari della Lav e dall'Oasi felina di Prato.

Il proprietario del mezzo si era accorto della presenza dei due felini una volta rientrato a casa da Piombino (Livorno) dove aveva trascorso qualche ora al mare. I cuccioli avevano percorso 200km nascosti nel vano motore della vettura. La richiesta di aiuto per il recupero dei gattini, spiegano dalla sede di Prato della Lav, è arrivata nella giornata di ieri e i volontari della sede Lega anti vivisezione insieme a quelli dell'associazione Oasi felina di Prato sono riusciti ad estrarli dal motore dell'auto mettendoli in sicurezza. Sono molto probabilmente due fratellini appartenenti alla stessa cucciolata, un maschietto ed una femminuccia. I gattini si trovano ospiti di una ragazza del posto che, per prima, aveva chiamato i soccorsi in attesa di adozione.

Per l'adozione dei due cuccioli è possibile contattare la Lav di Prato al numero 0574/1747113 oppure l'Oasi felina di Prato al numero 351/7862930. "La collaborazione con l'associazione Oasi felina di Prato, attuale gestore della struttura comunale 'La Bogaia' che ospita gatti abbandonati e bisognosi di cure - evidenzia Cristiano Giannessi responsabile Lav Prato -, va avanti ormai da anni. Siamo molto soddisfatti di questa partnership che ci permette di aiutare tanti gatti sfortunati in tutta la provincia di Prato".



