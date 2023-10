Charity market per progetti in Eritrea, Smile project raddoppia

Torna a Firenze, dal 3 al 5 novembre al Tepidarium del Roster, il Charity market, annuale mercatino di beneficenza dove acquistando abbigliamento e accessori a prezzi scontati si potrà contribuire a realizzare i progetti in Eritrea di Smile Project Odv️. Quest'anno poi il Charity market raddoppia: si terrà anche a Roma, il 10, l'11 e il 12 novembre in un temporary store in via del Corso, preceduto da un Charity gala dinner il 9 novembre a Villa Miani.

Smile Project Odv è un'associazione senza scopo di lucro con l'obiettivo di svolgere attività benefiche verso strutture per i minori e associazioni in Eritrea. Attraverso aiuti mirati e concreti, promuove e sostiene progetti di solidarietà, sostentamento e sviluppo sociale. A fondare l'associazione, di cui è anche presidente, Elsa Michael, eritrea di nascita e italiana di adozione: cresciuta in una struttura di accoglienza per minori, nel 2014 ha dato vita a Smile Project Onlus "per garantire acqua, cibo, energia e istruzione a tutti i bambini perché, come me, possano aspirare ad un futuro migliore". Tra i progetti realizzati interventi per migliorare la struttura dell'orfanotrofio di Godaif e dell'istituto per non vedenti Abraha Bahta, con anche fornitura di materiale per entrambi gli enti, e corsi professionali per giovani sordomuti.

Tra le iniziative che Smile project sta sviluppando il progetto donne Eri Handcraft (centro dedicato alle donne sole e con figli a carico), con corsi semestrali che includono la copertura dei costi di viaggio e alloggio, oltre a un asilo per i bambini, fornitura di macchine da cucire e attrezzature per modelleria, cucito, sartoria e alberghiero e un intervento a sostegno dello stabilimento ortopedico di Asmara per assicurare continuità energetica alla produzione di arti e protesi.



