Maltempo, pino cade su strada nel Livornese, nessun ferito

Un pino di grosse dimensioni è caduto questa mattina, intorno alle 6, sulla sede stradale lungo la Sp 555, occupando una corsia della carreggiata appena fuori l'abitato di Guasticce, in direzione Livorno. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Livorno.

Nella caduta è stato interessato anche un palo della pubblica illuminazione. Presenti i carabinieri di Livorno per le operazioni di viabilità e la ditta preposta per la rimozione del palo.



