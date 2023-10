Maltempo, appello di Giani ai cittadini 'attenzione'

"Faccio un appello ai cittadini per la massima attenzione e precauzione in vista del maltempo che interesserà le aree del nord-ovest e della costa della nostra regione. Invito i cittadini alla massima allerta in vista degli intensi temporali previsti. La nostra Protezione civile farà, come sempre, il massimo". E' l'appello che il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani rivolge ai cittadini.

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha infatti emesso un codice arancione per rischio idraulico, idrogeologico e temporali forti valido per tutta la giornata di domani per tutte le province toscane con l'eccezione delle zone Val Tiberina, Casentino e Valdichiana per le quali è stato emesso un codice giallo.



