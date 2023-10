Maicol & Mirco, scegliere è stato difficile, sarò a Lucca Comics

"In questi giorni io e Michele ci siamo sentiti in continuazione. Il fatto di dover scegliere tra andare a Lucca e restare a casa è stato atroce. Abbiamo reagito in modo opposto. Lui rimanendo a casa, noi andando a Lucca.

Queste scelte non fanno stare bene del tutto Michele né fanno stare bene del tutto Maicol & Mirco. Come autori saremmo dovuti essere entrambi a Lucca e come attivisti saremmo dovuti restare entrambi a casa. La vita però è così: la soluzione è in fondo a un secchio di chiodi arrugginiti", scrive sui social il fumettista chiarendo la posizione sulla partecipazione a Lucca Comics & Games.

"Per questa Lucca, la mia proposta era un volume antologico con storie che raccontino la Palestina (simile a quello che abbiamo fatto per il G8 di Genova per Supporto Legale), il cui ricavato andasse ai poveri cristi di Gaza. Soldi che permettessero di pagarsi cerotti, bende e pane.

Perché questo dovete chiedere ai fumettisti: i fumetti. Perché questo dovete chiedere agli autori: le storie.

E le storie, nel nostro caso, servono non per raccontare quello che succede, ma quello che non succede. La scrittura la utilizziamo per vestire panni che non indossiamo, per andare in luoghi che non conosciamo. Per fare passi più lunghi delle nostre gambe.

E le storie, vanno lette, non cercando messaggi e contromessaggi, perché l'unica libertà di un autore è quella di raccontare scevri dalle morali e dagli ammonimenti. Quindi a Lucca troverete un combattuto Maicol & Mirco. E a Roma un combattuto Zerocalcare. Dopo Lucca troverete delle combattenti storie di Maicol & Mirco e di Zerocalcare", scrive.



