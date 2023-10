Fiorentina: contro la Lazio tornano Biraghi e Mina

C'è Cristiano Biraghi fra i convocati della Fiorentina per la trasferta di domani sera contro la Lazio. Il capitano viola torna a disposizione dopo aver saltato per infortunio la gara di campionato con l'Empoli e quella di Conference League giovedì scorso con il Cukaricki.

Nel gruppo partito per Roma figura anche il centrale Yerry Mina, reduce da un lungo stop per un problema muscolare e ancora in attesa del debutto stagionale. Assente ovviamente Kayode dopo la distorsione alla caviglia sinistra rimediata in coppa.

Intanto in vista della sfida di domenica prossima al Franchi contro la Juventus la squadra svolgerà un allenamento davanti al pubblico mercoledì prossimo alle 15 all'interno del Viola Park.





