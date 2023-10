Maltempo: meteo peggiora in Toscana, temporali domenica sera

Non si ferma il maltempo sulla Toscana. Dopo la breve tregua odierna, la Regione fa sapere che è previsto un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche per domani, domenica 29 ottobre, con piogge più probabili sul nord ovest, sulla costa e sull'Appennino, in particolare saranno più frequenti dalla sera. Perciò la sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un avviso di codice giallo a partire dalle ore 20 e fino alla mezzanotte di domenica 29 ottobre per rischio idrogeologico e temporali forti. Previsto, sempre per domani, anche un rinforzo dei venti, mentre i mari, al largo, saranno da "mossi a molto mossi".





