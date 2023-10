Madonna attribuita a Vasari in mostra a Bagno a Ripoli

La Madonna col Bambino e i Santi mai mostrata al pubblico, è in mostra a Bagno a Ripoli (Firenze), nella chiesa della Pentecoste. Il dipinto, un olio su tavola risalente alla seconda metà del XVI secolo in cui recenti studi hanno rintracciato la mano del Maestro cinquecentesco e dei suoi allievi, si spiega in una nota del Comune, è stata oggetto di un recente e delicato intervento di restauro.

L'opera, allestita in parrocchia con il contributo del Comune, ha una dimensione di 67 cm X 92 e rappresenta la Sacra Famiglia: al centro la Vergine col Figlio, di lato san Giovannino, in alto negli angoli, san Giuseppe e di profilo, un personaggio femminile, una anziana donna, che può essere sant'Anna, madre della Vergine oppure santa Elisabetta, madre di san Giovannino. Nelle carte conservate in parrocchia, si spiega ancora, la scheda della Soprintendenza relativa al quadro lo riferisce all'ambito del Vasari, quindi collocabile alla metà del Cinquecento, in pieno periodo Manierista. Secondo studi stilistici, il volto della Vergine porterebbe la firma del Maestro, mentre nel resto del dipinto si riconoscerebbe la mano degli aiutanti.

Prima di arrivare alla sacrestia di Quarto e rimanervi chiuso, la Sacra Famiglia faceva parte dell'arredo della cappella della Villa del Padule, proprietà privata dei principi Ginori Conti, che nel 1938 il principe Piero aveva donato con atto pubblico "al beneficio parrocchiale di Santa Maria a Quarto". Nel verbale di consegna si fa espressamente cenno ad "un dipinto del Cinquecento, vasariano su tavola, raffigurante la Sacra Famiglia".



