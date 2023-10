Lite violenta in strada, 2 feriti e denunciati a Firenze

Violenta lite in strada fra due nigeriani a Firenze, venerdì intorno alle 17.30 quando le Volanti della polizia sono intervenute in via Benedetto Marcello su segnalazione di diversi passanti impauriti dallo scontro cruento. I due stranieri in lite si sono scontrati a colpi di bottiglie di vetro. Gli agenti della questura hanno subito riportato la situazione alla calma identificandoli come nigeriani di 28 e 27 anni, ai quali. Al momento restano ignoti i motivi della lite. Entrambi comunque sono stati denunciati dalla polizia per lesioni aggravate e trasportati dal 118 in ospedale per le cure.

"La situazione che denunciamo da tempo - dice il presidente del comitato Cittadini attivi di San Jacopino, Simone Gianfaldoni - sta sempre più sfuggendo di mano. Siamo a poche centinaia di metri dalla stazione e dalle Cascine fulcro dello spaccio e dell'illegalità. San Jacopino sta subendo le conseguenze con spaccio, aggressioni, risse, furti, vetri spaccati alle auto. Un declino mai visto. Ringraziamo le forze dell'ordine che cercano di fare il possibile", "forse l'Esercito è una soluzione".

I residenti riportano che si sono sentite delle urla presso un minimarket, poi lo scontro con bottiglie di vetro rotte. "C'è stato un fuggi fuggi degli abitanti, impauriti - riferisce il Comitato - sempre più esasperati per l'insicurezza che attanaglia il quartiere di San Jacopino". E' rimasto "sangue da tutte le parti". Infine "le chiamate al 112 da parte dei cittadini sono state tempestive e poco dopo sul posto sono arrivate quattro volanti della questura, due ambulanze e un'automedica".



