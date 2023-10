Al S.Matteo di Pisa 5.000 monete antiche dalle zecche toscane

Cinquemila esemplari di monete antiche della raccolta del Museo nazionale di San Matteo di Pisa, provenienti dalle medievali zecche di Pisa, Lucca, Siena e Firenze, insieme agli splendidi esemplari di età medicea e lorenese, raccontano oggi in un nuovo allestimento la storia di Pisa, del suo territorio e della Toscana, dall'antichità all'Ottocento. Alle monete si aggiunge un cospicuo numero di tessere mercantili e gettoni di età medievale e moderna, oltre a sigilli e medaglie, con il tesoro di monete auree medievali rinvenuto negli anni Trenta del Novecento presso le Logge di Banchi di Pisa. E' lo straordinario risultato del progetto "Microcosmi di storia" presentato e inaugurato oggi al museo San Matteo.

Il progetto è stato predisposto e cofinanziato dalla Direzione regionale musei della Toscana del Ministero della Cultura, in collaborazione con Società Storica Pisana, Cnr e Università di Pisa, e realizzato grazie al finanziamento del Comune e della Fondazione Pisa. Sono da ammirare gli esemplari esposti nelle nuove vetrine ma anche particolari e dettagli di oltre 1.000 pezzi grazie alle foto digitalizzate in alta definizione consultabili tramite il touchscreen affiancato alle vetrine espositive o su dispositivi personali e da remoto sulle piattaforme web del ministero della Cultura, del Cnr, della Società Storica Pisana nelle sezioni relative al museo di San Matteo.



