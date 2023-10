A Viareggio corteo per la Palestina, 'stop bombe su Gaza'

Corteo per la Palestina, anche con bandiere dello stato palestinese, stamani a Viareggio (Lucca), per protestare contro le operazioni militari di Israele nella striscia di Gaza. La manifestazione c'è stata partendo dalla stazione ferroviaria e arrivo in piazza Cavour dove si tiene il mercato. Al corteo hanno preso parte anche cittadini stranieri, famiglie con bambini, esponenti della sinistra, associazioni e la Casa delle donne.

"Chiediamo giustizia e lo stop dei bombardamenti sulla striscia di Gaza per dire basta a queste atrocità che sono in atto ormai da molti giorni", è stato detto. Fra i vari interventi anche le testimonianze di chi ha perso amici con i quali era in contatto in questi giorni proprio per avere direttamente notizie di ciò che sta accadendo.



