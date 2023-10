Soprintendenza Firenze lancia aperture speciali e visite guidate

Il Mulino di Gonfienti (Prato), gli uffici della Soprintendenza a Palazzo Pitti a Firenze, il patrimonio di San Godenzo (Firenze) e la Chiesa di Sant'Andrea a Mosciano a Scandicci (Firenze) saranno protagonisti di un calendario di aperture straordinarie in programma dal 28 ottobre al 16 dicembre. L'iniziativa, spiega una nota, è promossa dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato, nell'ambito del piano di valorizzazione del patrimonio 2023 lanciato dal Ministero della Cultura.

Attraverso visite guidate curate dal personale della Soprintendenza, si renderanno fruibili al pubblico siti di importante valore storico, artistico, paesaggistico e culturale al di fuori dei consueti orari ordinari o solitamente non accessibili. In particolare l'iniziativa propone visite guidate al percorso museale nella torre e nei laboratori di diagnostica e di restauro archeologico del complesso del mulino di Gonfienti e all'insediamento etrusco dell'area archeologica (28 ottobre, 4, 11, 18 novembre, 9 e 16 dicembre). Cinque sabati poi saranno dedicati a celebrare gli oltre 100 anni di storia della Soprintendenza con la visita ai locali di Palazzo Pitti che ospitano gli uffici (28 ottobre, 11 novembre, 18 novembre, 2 dicembre e 16 dicembre). Per fruire del patrimonio culturale ed ambientale nel territorio di San Godenzo l'iniziativa propone un'escursione all'Eremo dei Toschi, al pianoro della fiera dei Poggi e al ponte del Cicaleto, e visite guidate all'abbazia di San Gaudenzio (4 novembre). Infine visita guidata alla Chiesa di Sant'Andrea a Mosciano a Scandicci (26 novembre).



